Calciomercato Roma: la priorità è il centravanti, Scamacca primo obiettivo

Via alla fase due del mercato giallorosso. Superato lo scoglio legato alle plusvalenze e agli obblighi imposti dall’Uefa, ora Tiago Pinto potrà occuparsi di acquisti. Occupare il tassello del centravanti è la priorità del general manager giallorosso e il primo nome sulla lista è quello di Gianluca Scamacca. Il West Ham per lasciarlo partire vorrebbe rientrare almeno parzialmente dei 36 milioni di euro spesi un anno fa, la strada appare quindi in salita, ma i giallorossi possono contare sulla volontà del giocatore di tornare nella Capitale e le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Sul taccuino del dirigente ci sono anche delle alternative: Patson Daka del Leicester, che però sarebbe impegnato in Coppa d’Africa. Piace anche Iheanacho, che convince meno dell’ex Salisburgo. Altra pista è quella che porta al nome di Lukebakio. L’Herta Berlino lo valuta 10 milioni di euro e su di lui c’è anche il Lione.

Fonte: gazzetta.it

LEGGI LA NEWS INTEGRALE