La Roma vuole cedere Carles Perez entro il 30 giugno per raggiungere i 30 milioni di plusvalenza e, secondo quanto riportato dal sito spagnolo, la trattativa con il Celta Vigo sarebbe in via di definizione. I due club sono al lavoro per trovare l’intesa totale sul trasferimento dell’attaccante spagnolo e il costo dell’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro più bonus.

https://twitter.com/noticiascelta/status/1674349343225139201?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A