Le sirene arabe suonano cantano anche in direzione Leonardo Spinazzola. Gli occhi dei sauditi si sono posati sull’esterno giallorosso che ha compiuto 30 anni lo scorso marzo. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, quest’estate può diventare decisiva per il futuro di Spinazzola.

Altre conferme sull’interesse arabo per Leonardo Spinazzola, arrivano anche dal giornalista Jacopo Mirabella. È l’ Al-Ahli è il club che ha messo gli occhi sull’esterno giallorosso.