Calciomercato Roma, al lavoro per Nzola: base d’intesa 8.5 milioni. Possibile inserimento di Shomurodov e Tahirovic

Dopo il brutto infortunio di Abraham al legamento crociato rimediato contro lo Spezia, la Roma starebbe cercando un nuovo attaccante per il reparto offensivo. Secondo il portale di calciomercato sembra che i giallorossi avrebbero approfittato della sfida di campionato per parlare con i bianconeri di M’Bala Nzola, che dovrebbe lasciare la Liguria indipendentemente dalla permanenza in Serie A dei bianconeri (spareggio col Verona l’11 giugno). L’angolano non vedrebbe l’ora di essere allenato da Mourinho, coi giallorossi che starebbero lavorando a una base d’intesa sugli 8,5 milioni più bonus. Una cifra che potrebbe essere ridotta col rinnovo del prestito di Shomurodov e il cartellino di un giovane giallorosso (Tahirovic piace ai bianconeri). Il sito però sottolinea che un eventuale arrivo di Nzola non basterebbe a sostituire l’assenza di Abraham, con i più esperti Lukaku e Morata che sarebbero monitorati come attaccanti titolari.

Fonte: calciomercato.com

