Roma-Bayer Leverkusen, BOVE: “Un mare di emozioni per il gol, giovedì servirà lo stesso carattere”

Allo Stadio Olimpico la Roma vince la gara d’andata delle semifinali di Europa Leaguebattendo il Bayer Leverkusen 1-0, in gol il classe 2002 Edoardo Bove. Dopo la vittoria proprio l’autore della rete ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A SKY SPORT

Grande serata. Sei un freddo o hai sentito tutte queste emozioni?

“Non sono un freddo, ho sentito un mare di emozioni dentro. Sono molto contento per il gol e per il risultato. Era fondamentale vincere questo primo tempo di una partita un po’ più lunga. Giovedì andremo lì con la stessa voglia e carattere di oggi”.

La tua cattiveria è un po’ lo specchio della squadra in Europa.

“Assolutamente, se non metti un determinato tipo di cattiveria su ogni palla rischi di andare in difficoltà. Oggi abbiamo fatto una partita di grande intensità e siamo contenti”.

Avete sempre controllato la partita dopo qualche difficoltà iniziale.

“All’inizio hanno fatto due/tre ripartenze pericolose. Loro ripartono molto bene e sono veloci davanti, ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure. Con il passare del tempo abbiamo disputato una grandissima partita”.

C’è una dedica per questo gol?

“Non ce ne è una in particolare, ma va alla mia famiglia e alle persone che mi sono sempre vicine. Chi c’è sempre ti aiuta a dare il meglio anche in campo”.