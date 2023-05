Roma-Bayer Leverkusen, ABRAHAM: “Siamo sulla strada giusta. Gol? Io e Belotti ci sacrifichiamo volentieri, magari segno alla prossima…”

Allo Stadio Olimpico la Roma vince contro il Bayer Leverkusen nel primo atto delle semifinali di Europa League: termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete nella ripresa di Edoardo Bove. Dopo la vittoria l’attaccante giallorosso Tammy Abraham ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

Altra grande partita di sacrificio, ora c’è il ritorno. Che sensazioni hai?

“Abbiamo dato il 100% sul campo. Sapevamo che era una gara difficile, loro sono una buona squadra e ci hanno creato qualche difficoltà. È stato bello vedere la compattezza della squadra, come tutti abbiamo difeso e attaccato insieme. Sappiamo che ci aspetta un’altra gara difficile e siamo sulla strada giusta”.

Aiuti la squadra, ma tutti i gol li stai tenendo per il finale di stagione?

“Sì, assolutamente. La scorsa stagione mi è capitato di segnare in semifinale, magari farò altrettanto. La cosa più importante è aiutare la squadra a vincere, lo stesso vale per Belotti. Quando non possiamo segnare, ci tocca di fare il lavoro sporco e sacrificarci, lo facciamo volentieri. La gloria è toccata a Bove, sono contento per lui”.