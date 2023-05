Monza-Roma, IBANEZ: “Squadra stanca, ma chi va in campo dà sempre il massimo”

All’U-Power Stadium termina 1-1 tra Monza e Roma la sfida valida per la 33esima giornata di campionato: alla rete di El Shaarawy risponde il gol di Caldirola. Dopo il pareggio in trasferta il difensore giallorosso Roger Ibanez ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

IBANEZ A RAI SPORT

La partita?

“Il pareggio non era il risultato che volevamo, adesso dobbiamo vincere sabato per rientrare nella lotta Champions. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, la squadra è stanca ma chi è in campo dà sempre il massimo, questo è importante“.

Recuperare gli infortunati, in particolar modo Dybala, è fondamentale.

“Stanno facendo il massimo per recuperare e dare una mano alla squadra”.