La Roma, nonostante un finale di stagione tutto da vivere, si proietta già al prossimo anno. Parte oggi, infatti, la campagna abbonamenti per la prossima stagione, con lo slogan di lancio “Io sono la Roma“. Il club ha deciso di confermare gli stessi prezzi della stagione attuale in fase di prelazione per i settori popolari, ovvero curve, distinti e parte della Tevere. Anche per quest’anno è possibile optare per due tipi di abbonamento: il “Classic” a partire da 269 euro per i settori popolari; e il “Plus” a partire da 325 euro, con la possibilità, tra i tanti altri vantaggi, di gestire e rivendere l’abbonamento per tutte le partite. Ecco quanto si legge nel comunicato del club:

FASE 1

Dalle ore 11:00 di mercoledì 17 maggio alle ore 16:00 di giovedì 8 giugno.

RINNOVO ABBONAMENTO

Dalle ore 11:00 del 17 maggio.

Fino alle ore 14:59 del 30 maggio sarà garantita la conferma del posto agli abbonati della Curva Sud 2022-23.

Dalle ore 16:00 del 30 maggio e fino alle ore 11:59 del 5 giugno, eventuali posti liberi di aranno a disposizione dei soli abbonati 2022-23 di tutti i settori.

NUOVO ABBONAMENTO

Contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati 2022-23, sui posti liberi, sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento.

Dalle ore 16:00 del 30 maggio tutti i posti saranno disponibili anche per i nuovi abbonati ad eccezione del settore Curva Sud che sarà disponibile a partire dalle ore 12:30 del 5 giugno.

Fase 1.1 – Cambio Posto

Dalle ore 17:00 di giovedì 8 giugno alle ore 15:00 di venerdì 9 giugno.

In questa fase i tifosi che hanno acquistato l’abbonamento avranno la possibilità di cambiare il posto (solo nello stesso settore) tramite l’apposita funzione presente nell’app “Il mio posto”.

FASE 2

Dalle ore 16:00 di venerdì 9 giugno.

Scatta la vendita libera.

ABBONAMENTO CURVA NORD/DISTINTI NORD

L’abbonamento in Curva Nord/Distinti Nord è composto da 18 partite (dovendo intendersi esclusa la partita Roma-Lazio). Ai titolari di abbonamento di Curva Nord in occasione della gara casalinga contro la S.S. Lazio verrà garantita una fase di acquisto riservata con un prezzo a loro dedicato e con la facoltà di scegliere il posto.

ABBONATI TEVERE PARTERRE NORD, CENTRALE e SUD 2022-23

A causa di lavori strutturali, in nessun modo riconducibili ad AS Roma S.r.l., che verranno effettuati dal titolare dello Stadio Olimpico, la società Sport & Salute S.p.A., nei settori Tribuna Tevere Parterre Nord, Sud e Centrale nel corso della stagione sportiva 2023/2024, in nessun modo riconducibili ad AS Roma S.r.l., gli Abbonati dei settori Tribuna Tevere Parterre Nord, Sud e Centrale nella stagione sportiva 2022/2023 (“Abbonati Tevere Parterre 22/23”) non potranno rinnovare il proprio posto per la stagione sportiva 2023/2024. Per la ragione di cui sopra, garantendo il diritto di prevendita concesso agli altri abbonati ed al fine di poter acquistare l’abbonamento per la stagione sportiva 2023/2024, gli Abbonati Tevere Parterre 22/23, a partire dal 17 maggio 2023, collegandosi sul sito www.asroma.com e utilizzando le proprie credenziali (PNR e data di nascita), avranno la possibilità di:

Dal 17 maggio alle ore 11:00 al 8 giugno alle ore 16:00, potranno scegliere un nuovo posto tra i migliori disponibili dei settori in vendita.

Entro il 30 maggio alle ore 14:59, compilare il form e inviare la richiesta d’acquisto che consentirà loro di sottoscrivere tramite il Contact Center un abbonamento in Tribuna Tevere Top Nord a un prezzo dedicato.

Resta inteso che, aderendo all’opzione “2”, qualora i lavori strutturali dei settori Tribuna Tevere parterre Nord, Sud e Centrale dovessero terminare prima del termine della stagione sportiva 2023/2024, AS Roma, nelle modalità che verranno definite da quest’ultima, provvederà allo spostamento degli Abbonati Tevere Parterre 22/23 nei predetti settori garantendo il posto più vicino a quello acquistato dall’abbonato nella stagione 22/23.

Fonte: asroma.com

