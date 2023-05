Instagram, Kumbulla dopo l’operazione: “Il primo passo per il ritorno in campo. Pronto a dare il mio 110% per i colori che difendo” (FOTO)

Dopo l’operazione al legamento crociato, Marash Kumbulla ha mandato un messaggio a tutti i tifosi tramite il suo profilo Instagram: “Questa operazione è il primo passo per il mio ritorno in campo. È andata nel migliore dei modi e per questo voglio ringraziare l’equipe medica che mi ha assistito. Ora avrò bisogno di riposare fisicamente ma con la testa sono già pronto a fare tutto il necessario per tornare a dare il mio 110% per i colori che difendo. Grazie ancora a tutti per l’affetto e il supporto dimostrato, è di grande aiuto! Forza Roma sempre!

