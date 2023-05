Calciomercato Roma: Real Madrid e Psg pensano a Mourinho. Il tecnico ha rifiutato il Chelsea, ma potrebbe andar via senza rassicurazioni sul mercato

José Mourinho fa parte, insieme a Zinedine Zidane, della rosa dei candidati per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, se il tecnico di Reggiolo dovesse lasciare la Casa Blanca, e di quella per prendere il posto di Christophe Galtier in sella al Psg. Lo riporta la testata sportiva, che spiega come lo Special One abbia già declinato una proposta del Chelsea perché volenteroso di parlare prima con la proprietà della Roma. Nel caso in cui, però, i Friedkinnon dovessero fornirgli rassicurazioni sulla loro volontà di costruire una rosa all’altezza, uno dei due top club sopracitati potrebbe portare via il portoghese dalla Capitale.

Fonte: Sportmediaset.mediaset.it

