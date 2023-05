Continua la sfortuna della Roma per quanto riguarda gli infortuni. Nel corso del secondo tempo della sfida contro il Bologna, infatti, Zeki Celik si è accasciato a terra accusando un problema muscolare. Per il terzino turco si tratta di un fastidio al flessore sinistro, le sue condizioni andranno dunque valutate in vista della sfida di ritorno contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì sera.