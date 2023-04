Torino-Roma: lussazione alla spalla sinistra per Solbakken, da valutare nei prossimi giorni. Mourinho: “Forse out per il resto della stagione”

È tornato titolare contro il Torino Ola Solbakken. La partita del norvegese è durata però fino al minuto 70, quando è stato costretto a chiedere il cambio per via di un problema alla spalla sinistra a seguito di un contrasto con Buongiorno. Al suo posto in campo Matic. L’attaccante esterno ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra, lo stesso infortunio che si procurò a luglio durante Bodo/Glimt-Sarpsborg. In quell’occasione rimase ai box per circa due mesi. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico della Roma nei prossimi giorni.

Dopo la partita, terminata 1-0 per la Roma grazie alla rete di Paulo Dybala dal dischetto, José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti commentando anche l’infortunio di Solbakken: “Abbiamo dei limiti, abbiamo perso Karsdorp per tutta la stagione e oggi Solbakken, forse per tutta la stagione”, le sue parole ai microfoni di Dazn.