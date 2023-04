Roma-Sampdoria, WIJNALDUM: “Il mio futuro non dipende dalla Champions, qui sto bene ma vedremo in estate”

La Roma supera la Sampdoria 3-0 nella 28esima giornata di campionato, ritrova la vittoria e aggancia l’Inter in classifica. Tra i protagonisti della sfida c’è anche Gini Wijnaldum, che realizza il primo gol giallorosso e guadagna il rigore poi trasformato da Dybala. Dopo la vittoria, il centrocampista olandese ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

WIJNALDUM A DAZN

Ci voleva una vittoria così, hai anche segnato. Non c’è niente di meglio.

“Era molto importante vincere dopo i due risultati negativi per restare lì in zona Champions. Contento del gol, avrei voluto segnare anche nel primo tempo, ma ho preso il palo. Poi mi sono rifatto”.

Quanto era importante essere decisivo in questo modo dopo l’infortunio?

“Molto importante. Ho sentito l’amore dei tifosi sin da quando sono arrivato. Quando mi sono infortunato il loro sostegno è stato sempre fantastico. Avevo voglia di ripagare questa gente con risultati e prestazioni, faccio sempre il massimo, a volte va bene e altre no. Ma cerco sempre di dare il massimo”.

Il tuo futuro dipende dalla Champions League?

“No, l’ho già dimostrato scegliendo questo club dato che non partecipava alla Champions. L’allenatore mi ha dimostrato il suo interesse dato che mi voleva fortemente, ho scelto molto volentieri questa squadra. È difficile sapere cosa succederà in estate perché ci sono altre parti coinvolte, ma qui sto bene e mi sento molto felice”.