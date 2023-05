Roma-Milan, CELIK: “Siamo delusi, ma per la Champions lottiamo fino alla fine”

Allo Stadio Olimpico lo scontro Championstra Roma e Milan termina 1-1: nel finale alla rete di Abraham risponde il gol di Saelemaekers. Dopo la gara, valida per la 32esima giornata di campionato, il terzino giallorosso Zeki Celik è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CELIK A SKY SPORT

Molto attento in marcatura su Leao, hai servito l’assist. Come giudichi la tua prestazione e quella della Roma?

“Abbiamo giocato molto bene, ma gli ultimi minuti sono stati difficili. Abbiamo preso gol e siamo delusi. Conosco molto bene Leao, ho fatto bene in difesa e sono contento della mia prestazione”.

Mourinho ha detto di essere orgoglioso, ma sono due punti persi.

“Sì, siamo uniti e abbiamo lottato per vincere. Ci dispiace per Kumbulla e Belotti”.

La corsa Champions è aperta? Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

“La classifica è molto equilibrata, ma vogliamo lottare fino alla fine”.

Chi è Mourinho per te?

“Siamo contenti col mister perché ci spinge sempre”.