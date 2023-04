Dopo la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League al De Kuip, terminata 1-0 per il Feyenoord, giovedì sera andrà in scena allo Stadio Olimpico il secondo round con la Romachiamata a ribaltare il risultato. Per l’occasione ieri è stato aperto anche il settore Distinti Nord Ovest, normalmente riservato alla tifoseria ospite: in meno di 24 ore sono stati venduti oltre 4mila biglietti e sono a disposizione poco più di mille.