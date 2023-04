Roma-Feyenoord, PELLEGRINI: “Non provavo queste sensazioni da Roma-Liverpool. Ritrovata la felicità, mi fa rendere di più” (VIDEO)

Dopo una partita incredibile allo Stadio Olimpico, la Roma batte il Feyenoord 4-1 dopo i tempi supplementari e ribalta il risultato dell’andata dei quarti di finale di Europa League, qualificandosi in semifinale. Dopo la gara il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, oggi in gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN

Una delle notti europee più belle, le emozioni?

“Devo dire che le emozioni partono da prima della partita, quando siamo arrivati allo stadio siamo stati accolti da qualcosa di incredibile e inspiegabile. Era da Roma-Liverpool che non avevo questa sensazione. Questo ti aiuta a scendere in campo, a sapere che devi vincere per queste persone che danno tutto per noi e di conseguenza dobbiamo dare tutto per loro”.

Hai segnato di nuovo, senti meno la pressione. I momenti che separavano il gol dalla convalida?

“Sono stati momenti di attesa, al di là del mio gol era importante. Con quel gol sarebbe finita la partita, era importante ed è importante per me. È importante questa felicità che ho trovato e me la tengo stretta, mi fa rendere di più ed è importante per me e per la Roma”.

La Roma ha un grande gruppo, mi racconti la qualità davanti? Non arrivavano i gol e adesso sì, sta cambiando qualcosa?

“Abbiamo sempre cercato di fare il nostro massimo, i gol non arrivavano ed è vero ma eravamo una delle squadre che sprecava di più, questo vuol dire che si creava. Magari è un momento in cui riusciamo ad essere più cinici, siamo riusciti a sbloccarci e ce lo teniamo stretto. È un finale di stagione importante in Europa League e anche per capire quello che succederà in campionato. Sta diventando difficile anche per noi calciatori capire cosa succede perché prima fanno delle cose e poi altre”.

PELLEGRINI A ROMA TV+

“Neanche all’andata meritavamo di perdere. Siamo contenti, loro sono un’ottima squadra ma hanno parlato un po’ troppo, volevano tanto questa vittoria. Oggi noi e lo stadio abbiamo dimostrato che la volevamo più di loro e ce la siamo presa”.

La crescita di questa squadra si vede anche dalla fortuna nelle piccole cose che comincia a girare…

“Il grande merito è del gruppo, del mister e dello staff. È una cosa che ti entra dentro, o ce l’hai o non ce l’hai. Dobbiamo dare sempre il massimo. Probabilmente qualche tempo fa non avremmo mai ribaltato l’1-1, ma oggi le cose sono cambiate. Noi non molliamo di un centimetro. Il calcio è fatto da episodi, tante volte fai partite straordinarie ma prendi un tiro in porta e perdi la partita. La cosa certa è che noi e la nostra gente scendiamo in campo e diamo tutto”.