Roma-Feyenoord: le informazioni per i tifosi. Stadio Olimpico sold out, cancelli aperti alle 18:30 (COMUNICATO)

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico (ancora una volta sold out) il match tra Roma e Feyenoord, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata la partita si è conclusa sull’1-0 per gli olandesi, motivo per cui i giallorossi saranno chiamati a ribaltare nuovamente il risultato, proprio come accaduto contro il Salisburgo. Gli uomini di José Mourinho potranno contare sui propri tifosi, i quali saranno oltre 66mila dopo l’apertura del settore ospiti ai romanisti. Il club ha comunicato tramite una nota ufficiale le informazioni più importanti per coloro che si recheranno allo stadio:

Un’altra pagina europea da scrivere, una semifinale da conquistare, una partita da vincere tutti insieme, in un Olimpico solo giallorosso!

Roma-Feyenoord vale il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra guidata da José Mourinho, per passare il turno, ha bisogno di un successo con un margine di almeno due gol di scarto.

Giocheranno gli undici in campo, più quelli che entreranno dalla panchina, ma giocheranno anche i tifosi romanisti sulle tribune con la loro infinita passione.

Lo stadio sarà per l’ennesima volta sold out, compresi i Distinti Nord-Ovest generalmente dedicati agli ospiti e stavolta interamente romanista. Sugli spalti saranno in oltre 66mila.

L’invito è quello di portare una bandiera a persona per riproporre un colpo d’occhio da grande notte di coppa per spingere ancora di più chi scenderà sul terreno verde con la maglia della Roma.

Gli orari

I cancelli dell’Olimpico apriranno alle ore 18:30. Il consiglio è sempre quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 21:00), partendo da casa con congruo anticipo.

In particolar modo in giorno feriale, in un momento in cui per le strade della Capitale coincideranno diverse esigenze.

Su viale delle Olimpiadi verrà allestito un punto di assistenza per qualsiasi necessità o informazione di cui abbiate bisogno.

Dalle 9 di mattina fino all’inizio del match sarà a vostra disposizione anche il Contact Center AS Roma (06.89386000).

Dalle 18:30 sarà attivo anche l’AS Roma Store su viale delle Olimpiadi: fino alle 23 inoltrate potrai approfittarne per comprare tanti gadgets giallorossi!

Tra questi proprio una bandiera da sventolare durante Roma-Feyenoord nel caso non l’avessi portata o non avessi fatto in tempo a prenderla prima!Fan Zone

Dalle ore 18:30 sarà attiva la Fan Zone romanista, dove potrete trascorrere le ore prima del match con diverse attività per grandi e piccoli prima della partita, come le Photo Opportunities e il Toyota Training Kick.

Il village lo potrete trovare tra la Curva Sud e la Tribuna Tevere, a farvi compagnia ci saranno anche le due mascotte giallorosse, Romolo e Romina!“Offside Food Waste”

Anche per Roma-Feyenoord è attiva “Offside Food Waste”, l’iniziativa promossa assieme ad Acli e all’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per combattere gli sprechi alimentari.

Nelle aree hospitality dell’Olimpico sarà possibile raccogliere il cibo in più.“Unstoppable” – “Superiamo gli ostacoli”

Prosegue l’iniziativa “Unstoppable” – “Superiamo gli Ostacoli”, il progetto realizzato assieme a Protezione Civile Arvalia per consentire ai tifosi con disabilità di raggiungere comodamente l’Olimpico.

“Unstoppable”, che nasce dalla collaborazione tra AS Roma e Gruppo Toyota, Main Global Partner del Club, con i marchi Toyota, Lexus e KINTO, punta a offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità ed inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota.

Il servizio prevede il trasferimento gratuito a bordo dei veicoli Toyota verso lo Stadio dei tifosi con disabilità e dei volontari dell’associazione Arvalia, che si occuperanno di accompagnare i tifosi, di offrire assistenza nel corso di tutta la partita e di organizzare il loro rientro verso le abitazioni.

Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto del match o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento e il settore di riferimento (se Tribuna Tevere o Monte Mario).

Per prenotare il servizio basta contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a: [email protected]Parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti.

Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in viale Alberto Blanc.

Per entrare, sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita.

Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fonte: asroma.com

VAI ALLA NOTA UFFICIALE