Roma-Feyenoord, EL SHAARAWY: “Notte magica, è la vittoria di tutti. Do tutto per la maglia” (VIDEO)

Dopo una partita incredibile allo Stadio Olimpico, la Roma batte il Feyenoord 4-1 dopo i tempi supplementari e ribalta il risultato dell’andata dei quarti di finale di Europa League, qualificandosi in semifinale. Dopo la gara Stephan El Shaarawy, oggi in gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A ROMA TV+

“Notte magica. Vittoria importante per noi, è la vittoria di tutti: dei giocatori, di questo meraviglioso stadio che non ha solo tifato ma giocato con noi. Questa vittoria importantissima è di tutto l’ambiente Roma”.

Tra andata e ritorno c’era solamente una squadra che doveva passare il turno.

“Assolutamente. Noi eravamo convinti, così come nelle altre sfide anche dell’anno scorso come contro il Bodo/Glimt. Sapevamo che potevamo fare una grande partita e l’abbiamo fatta con grande spirito e sacrificio. Anche i giocatori che sono entrati hanno dato tutto. È veramente un’enorme soddisfazione, ce la godiamo. Mancano dei passi importanti da fare ma siamo pronti”.

È una grande stagione per te. Hai raggiunto a 55 gol Rizzitelli.

“Do sempre tutto per questa maglia. Oggi mi sono sacrificato, penso di aver giocato in quattro ruoli, da attaccante a esterno di destra, per poi passare a quinto di sinistra fino ad arrivare ad attaccante alto di sinistra. Sono tutti ruoli che posso fare e sono contento di farli per aiutare la squadra. Raggiungere 55 gol è un bel traguardo, ma non devo fermarmi. La stagione non è finita, c’è ancora molto da fare. Sono pronto ad aiutare la squadra”.