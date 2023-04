Roma-Feyenoord: Abraham verso il recupero. Speranza per Dybala: per la Joya nessuna lesione

Arrivano buone notizie sul fronte Tammy Abraham. L’inglese, uscito durante la sfida del De Kuip per un problema alla spalla, si è sottoposto agli esami del caso. Come scrive su twitter Angelo Mangiante di Sky Sport filtra ottimismo, e il numero 9 dovrebbe essere a disposizione per la sfida di ritorno contro il Feyenoord in programma giovedì.

Notizie confortanti arrivano anche da Paulo Dybala. Per la Joya si tratta di un risentimento all’adduttore, la gamba destra dell’argentino presenta un leggero gonfiore ma c’è comunque una piccola speranza di riaverlo in campo già per la gara contro il Feyenoord del prossimo giovedì.

Fonte: Pazzidifanta.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Altri aggiornamenti per quanto riguarda Paulo Dybala. L’argentino si è sottoposto ad esami clinici che hanno escluso lesioni e confermato un quadro di affaticamento sull’adduttore destro.