C’è preoccupazione per le condizioni di Paulo Dybala dopo la dura entrata di Palomino nel corso di Atalanta-Roma, disputata ieri al Gewiss Stadium e terminata 3-1 per i nerazzurri. Secondo quanto appreso, per l’argentino si tratterebbe di una contusione molto forte alla caviglia sinistra: è quanto hanno evidenziato i primi accertamenti. Domani sono previsti ulteriori esami per valutare, di conseguenza, anche il programma di recupero della Joya.

Fonte: LR24