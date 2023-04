Calciomercato Roma: ieri all’Olimpico presente l’agente di Dybala. Previsto un incontro col club per eliminare la clausola

Ieri allo Stadio Olimpico, in occasione di Roma-Sampdoria, era presente anche l’agente di Paulo Dybala, Antun. Secondo le informazioni del sito dedicato al calciomercato, la Roma vorrebbe trovare un accordo per eliminare la clausola presente sul contratto dell’argentino e ne parlerà proprio con Antun in queste ore. Il club giallorosso vorrebbe cancellare la clausola da 12 milioni valida per l’estero. E, inoltre, l’ingaggio potrebbe anche essere superiore ai 6 milioni con bonus precedentemente pattuiti, a patto di eliminare la clausola. Saranno necessarie, però, altre due condizioni: la presenza di Mourinho e la Champions League.

Fonte: calciomercato.com

