Frattura al quarto metacarpo della mano destra per Andrea Belotti. Il “Gallo”, che ha rimediato un brutto colpo durante un contrasto nel match tra Roma e RealSociedad, sarà sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura nei prossimi giorni. Il responso sulle condizioni dell’ex attaccante del Torino è arrivato dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata. Non si tratta, dunque, di un problema al polso, come era inizialmente circolato nella giornata di oggi.