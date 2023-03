Roma-Juventus, MANCINI: “Grande risposta, dobbiamo sempre avere questo atteggiamento. Dispiace, potevamo avere qualche punto in più”

Dopo il ko con la Cremonese, la Roma ospita e batte 1-0 allo Stadio Olimpico nella 25esima giornata di campionato la Juventus grazie ad una rete di Gianluca Mancini dalla distanza. Dopo la vittoria, proprio il difensore giallorosso autore del gol ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

MANCINI A DAZN

Se ti avessero detto che il primo gol lo avresti fatto così?

“Non ci avrei creduto nemmeno io. È partita bene, sono contento”.

Eri incredulo quando la palla è entrata.

“Sì, perché a noi difensori non capita spesso. Ho visto la possibilità e ci ho provato. È andata bene”.

Oggi avete vinto questa partita con cattiveria e solidità.

“Dobbiamo capire che tutte le domeniche dobbiamo avere questo atteggiamento. Se molliamo un po’ succede come contro la Cremonese e ci dispiace perché potevamo avere qualche punto in più per errori nostri. Questa di oggi è stata una grande risposta, abbiamo meritato di vincere”.

Credi alla Champions?

“Con i se e con i ma non vado tanto d’accordo. Dobbiamo interpretare le partite sempre nello stesso modo. La Juventus ha preso qualche palo, ma fa parte del calcio. A livello di atteggiamento eravamo superiori, la volevamo di più”.

I tifosi ora si aspettano un gol di testa.

“Anche io. Oggi però ho segnato di piede, ma l’importante è vincere”.