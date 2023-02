Zaniolo: resta in lista Uefa ma fuori dal progetto. Certificato del giocatore, accordato periodo di riposo dal club

Nicolò Zaniolo è stato inserito nella lista Uefa della Roma per il playoff di Europa League contro il Salisburgo. Quella del classe ’99, come si apprende, è però una presenza formale, in quanto si trova nell’elenco dei giovani formati in Italia. Fa parte della lista perché, alla luce i paletti della UEFA, non avrebbe senso escluderlo, ma resta comunque fuori dal progetto tecnico.

Zaniolo oggi è stato visitato a Trigoria consegnando un certificato medico che lo esentava dal lavoro per 30 giorni a causa di forte stress. Alla presenza anche di un medico della Asl, al calciatore è stato concordato un periodo di riposo. Non è detto, però, che questo duri i 30 giorni richiesti ma la pausa sarà valutata in base all’evolversi della situazione.