Trigoria, verso il Salisburgo: Pellegrini in gruppo, individuale per Dybala. Pinto assiste alla seduta

All’indomani della vittoria contro il Verona in campionato – 1-0 firmato dalla prima rete in giallorosso di Ola Solbakken -, la Roma è tornata ad allenarsi al mattino al “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista del match di ritorno dei playoff di Europa League contro il Salisburgo, in programma giovedì sera all’Olimpico.

Come di consueto nella prima sessione dopo una gara, chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico mentre gli altri, compresi i subentrati, hanno lavorato in campo: in gruppo anche Pellegrini. È stato aggregato all’allenamento odierno il portiere classe 2004 Jacopo Del Bello. Presente anche il General Manager giallorosso Tiago Pinto che ha assistito alla seduta.

Paulo Dybala, invece, si è allenato individualmente: l’argentino ieri non ha preso parte al match per un sovraccarico muscolare. Le immagini della seduta mattutina: