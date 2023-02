Social, Wijnaldum scalda i motori: “Mi sento più forte ogni giorno che passa” (FOTO)

Gini Wijnaldum scalda i motori. Il rientro in gruppo, la convocazione in Coppa Italia, poi il test con la Primavera: si avvicina il ritorno del grande colpo messo a segno per il centrocampo dalla Roma in estate. “Mi sento più forte ogni giorno che passa” ha scritto l’olandese in un post sui social.



Successivamente Wijnaldum ha pubblicato una foto in cui lo si vede sdraiato su quello che sembra un lettino per i massaggi. Il centrocampista, con gli occhi chiusi, ha solo un pensiero in testa: tornare a giocare a calcio.

Feeling stronger every day 💪🏾💛❤️ pic.twitter.com/imcaSzSC0N — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 8, 2023