Roma-Sampdoria: partita la vendita dei biglietti per il match del 2 aprile (COMUNICATO)

È cominciata alle ore 16 la vendita dei biglietti per la partita che la Roma disputerà contro la Sampdoria domenica 2 aprile alle ore 18. Lo ha comunicato il club giallorosso sul proprio sito ufficiale, chiarendo anche le modalità di acquisto dei tagliandi e le riduzioni.

Questa la nota integrale:

A partire dalle 16 di martedì 21 febbraio, sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara contro i blucerchiati, in programma domenica 2 aprile alle 18.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2022-23, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle 16 del 21 febbraio.

Andiamo a saperne di più, c’è anche un’offerta imperdibile da cogliere per gli under 14!

RIDUZIONI

• RIDOTTO UNDER 16 – La Riduzione Under 16 è riservata a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 16 anni. In fase d’acquisto, la riduzione deve essere selezionata nell’apposito menù a tendina.

L’acquisto di biglietti Under 16 è consentito esclusivamente insieme a un biglietto a tariffa Intero e potranno essere acquistati biglietti Under 16 esclusivamente nei settori contrassegnati dall’icona.

• DISABILI o INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE – Il ridotto, per le persone Disabili su sedia a rotelle o Invalidi al 100% con accompagnatore (20€), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).

Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

• SPECIALE OMAGGIO UNDER 14 – Il biglietto omaggio fino ad esaurimento è consentito nel settore di Tribuna Monte Mario centrale Nord. L’emissione del biglietto omaggio è consentita solo a fronte dell’acquisto contestuale di un biglietto a tariffa Intero.

PUNTI VENDITA

SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)

(solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) Tel. (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30) PUNTI VENDITA VIVATICKET

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno della partita) – Viale delle Olimpiadi, 61

Gli altri appuntamenti da non perdere!

L’agenda giallorossa non si esaurisce mai. Non perderti gli appuntamenti contro Juventus e Sassuolo. Sono pochi i biglietti ancora disponibili per i due incontri casalinghi, in programma rispettivamente il 5 e il 12 marzo.

Puoi, inoltre, assicurarti un ingresso per i big match contro Milan e Inter acquistando i Pack 2 Partite ad un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto di un singolo tagliando.

E poi c’è un appuntamento con la storia da vivere. Il 21 marzo alle ore 21 ci attende la sfida di livello internazionale con il Barcellona, andata dei quarti di Women’s Champions League e prima volta che l’Olimpico ospiterà un match della nostra Squadra Femminile.

Tiferemo Roma con una sola voce: gli Abbonati Serie A o Coppe hanno diritto al biglietto gratuito. Per chi non è Abbonato, i prezzi partono da appena 5 euro.

Fonte: Asroma.com

