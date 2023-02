KARSDORP: “Dette cose non vere sul mio rapporto con Mourinho. Amo la Roma e sono felice di essere tornato” (VIDEO)

Rick Karsdorp torna a parlare. Lo fa ai canali ufficiali della Roma, alla vigilia dell’andata del playoff di Europa League contro il Salisburgo, in programma domani alle ore 18:45. L’olandese si sofferma sul suo stato fisico e torna sulla vicenda che lo ha visto protagonista negli ultimi mesi insieme al tecnico giallorosso, José Mourinho.

Queste le sue parole:

Come ti senti fisicamente?

“Nelle ultime due settimane ho avuto dei problemi al ginocchio. Era gonfio e provavo dolore. Ma ora mi sento bene, soprattutto dal punto di vista fisico. Ho lavorato molto in palestra, anche fuori da qui, a livello individuale. Sono felice di essere tornato”.

Si avvicina il tuo ritorno alla convocazione per la prossima partita. Qual è il tuo stato d’animo?

“Questo è il mio sesto anno qua e amo giocare per questo club. La cosa che voglio dire riguardo le questioni tra me e il mister, è che le persone come la FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e, come ho detto prima, sono contento di essere tornato”.

Per te è importante tornare ad aiutare la squadra, tanto più in un periodo con molte partite ravvicinate…

“È sempre bello giocare ogni tre o quattro giorni un match. Prima ero abituato a farlo e, come ho detto, sono felice di essere tornato. Non vedo l’ora di giocare qualche partita”.