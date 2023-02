Instagram, Wijnaldum: “I primi minuti di gioco si avvicinano”. Ed El Shaarawy risponde citando il coro per l’olandese (FOTO)

“I primi minuti di gioco si avvicinano”. E se lo dice Georginio Wijnaldum in persona, bisogna credergli. Così, infatti, l’olandese ha descritto un’immagine che lo ritrae sorridente sul prato dell’Olimpico, scattata durante il riscaldamento di Roma-Cremonese di Coppa Italia, unica partita in cui l’ex Liverpool è tornato tra i convocati dall’infortunio subito in agosto. In panchina Wijnaldum sarà anche domani, nella sfida contro il Lecce in programma alle 18, e chissà se José Mourinho gli concederà quei minuti di cui parla l’olandese nel suo post su Instagram.

C’è sicuramente grande attesa per rivederlo in campo anche tra i compagni, vista la risposta di Stephan El Shaarawy. “Po po po po po po”, ha commentato il Faraone, alludendo al coro riservato dai tifosi romanisti all’ex Liverpool.

https://www.instagram.com/p/CofQmYDs_6G/?igshid=YmMyMTA2M2Y=