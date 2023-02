Nessuna lesione al flessore della gamba sinistra per Paulo Dybala, ma solo un leggero sovraccarico. È quanto emerge dagli accertamenti a cui si è sottoposta la Joya dopo la sostituzione all’intervallo contro il Salisburgo. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se l’argentino recupererà o meno in vista del match contro l’Hellas Verona, in programma domenica alle 20:45. Per quanto resti probabile, il forfait dell’argentino contro gli scaligeri non è ancora certo.



Fonte: LR24