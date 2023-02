Calciomercato Roma: Zaniolo è in Turchia, visite nelle prossime ore. Accordo col Galatasaray: 20 milioni più bonus

Sembra quasi tutto fatto per la cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Nella notte sono stati sistemati i dettagli della trattativa: la Roma incasserà una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro e il classe ’99 firmerà un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione, con l’inserimento di una clausola rescissoria dal valore di 35 milioni. Si attende soltanto il via libera alla chiusura della trattativa per la partenza del giocatore in direzione di Istanbul, che dovrebbe avvenire nel pomeriggio.

20.55 – Nicolò Zaniolo è arrivato in Turchia poco prima delle 20 italiane, pronto a firmare con il Galatasaray. Con lui, oltre al padre Igor e alla mamma Francesca Costa, c’era l’intermediario George Gardi. Nelle prossime ore il giocatore svolgerà le visite mediche con quella che entro domani sera diventerà la sua nuova squadra fino al 2027. […] I club sono ancora al lavoro per raggiungere un’intesa totale: le parti stanno limando le cifre dell’affare (a Trigoria incasseranno circa 20 milioni più bonus) nonostante, da entrambi i fronti, filtri ottimismo. […]

15.45 – Alfredo Pedullà rivela nuovi dettagli della trattativa: la Roma manterrà il diritto ad una percentuale, tra il 10 e il 15%, sulla clausola che sarà a scalare negli anni. 35 milioni per la prossima estate, tra i 28 e i 30 nel 2024 fino ai 23-25 per il 2025.