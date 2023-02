Ag. Karsdorp: “Rick è di nuovo a disposizione”

Rick Karsdorp potrebbe tornare a disposizione della Roma in Europa League questa settimana dopo un’assenza di mesi dalla prima squadra. Il 28enne difensore, passato dal Feyenoord al top club italiano per 18 milioni di euro nel 2017, ha recuperato da un infortunio e viaggia di nuovo in sintonia con l’allenatore José Mourinho. A novembre si era arrivati allo scontro tra l’olandese e il tecnico portoghese dopo una partita di campionato contro il Sassuolo. Mourinho aveva detto al termine della gara che c’era un traditore nella sua squadra e i media italiani erano convinti che l’allenatore si riferisse all’ex giocatore del Feyenoord. […]

“Allenatore e giocatore hanno attraversato un periodo ‘buio'”, spiega il suo agente Johan Henkes, che vuole mettere fine ai sospetti nei confronti di Karsdorp. “Hanno continuato a lavorare insieme professionalmente. Questo tipo di situazioni si verificano nello sport di alto livello, anche se le persone non sono d’accordo tra loro sul contenuto. Abbiamo discusso di tutto in dettaglio di recente, anche Rick e l’allenatore si sono parlati più volte ed entrambi sono fiduciosi di poter finire bene la stagione”.

[…]

Karsdorp non ha mai lasciato intendere di non voler più giocare per il club. Prosegue Henkes: “Al contrario, non c’è nulla che desideri di più. Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione per le partite della Roma. Vuole lottare di nuovo con i compagni di squadra in campo e per il club, che si gioca molto”. […]

Henkes afferma che Karsdorp non ha mai mostrato un comportamento deplorevole. “Se così fosse, Rick non avrebbe più giocato per il club. Ci sono molti esempi di questo. Rick non è un traditore. Il club non vede Rick in questo modo, e lo stesso vale per lo staff e i suoi compagni di squadra. Vogliono solo un Rick Karsdorp in forma a disposizione della squadra”. […]

Fonte: Telegraaf