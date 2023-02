Tammy Abraham vuole provarci per il Salisburgo, Dopo essersi operato a causa di una ferita sulla palpebra inferiore, ieri mattina il centravanti si è allenato parzialmente con il gruppo e nel pomeriggio è stato sottoposto al controllo dell’edema. Oggi l’inglese proverà a lavorare indossando una maschera speciale in carbonio e poi valuterà se sarà in grado di giocare. Pellegrini invece è tornato in gruppo, mentre le condizioni di Dybala sono da monitorare.

Fonte: Corsport