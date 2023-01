Spezia-Roma, PINTO: “Zaniolo? Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi…”

Dopo la vittoria casalinga con la Fiorentina, la Roma fa visita allo Spezia nel match valido per la 19a giornata di campionato. Prima del fischio d’inizio, in programma alle 18.00 al Picco, il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Il motivo per cui Zaniolo non è partito con la squadra?

“Tutti noi del calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse: una quando il mercato è chiuso e magari siamo tutti più sereni, un’altra quando è aperto. Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi. Non è la prima volta che succede. Oggi sono qui tutti quelli che hanno voglia e motivazione di lottare per la squadra e portare i 3 punti. Magari ho sbagliato tante volte, ma dal mio primo giorno fino all’ultimo gli interessi collettivi vanno messi sempre per primi”.

Cosa succede se non venisse piazzato Zaniolo? Sarebbe reintegrato o fuori rosa?

“Noi siamo abituati a due stagioni diverse con mercato aperto e chiuso, dobbiamo aspettare la fine del mercato. Fino al 1° febbraio la Roma sarà compatta, forte, con gli obiettivi chiari nella nostra testa”.

Con la penalizzazione della Juve, aumentano le possibilità della Roma di entrare in Champions?

“Secondo me, il nostro discorso non può cambiare tanto. Dobbiamo affrontare seriamente tutte le partite, come quella di oggi che sarà difficile e dobbiamo cercare di vince. Possono succedere tante cose fuori dal campo, ma non dobbiamo avere rimpianti e il nostro è obiettivo è vincer e andare avanti”.