Roma-Fiorentina, l’analisi tattica: tutti gli aspetti del match

Vittoria importantissima per la Roma di Mourinho nell’ultima giornata di campionato disputata in casa nel girone d’andata. Una doppietta di Dybala piega la resistenza della Fiorentina, al termine di una buona prestazione da parte dei giallorossi. La qualità dell’argentino fa la differenza sia in termini realizzativi che nello sviluppo della manovra.



Se analizziamo il match dal punto di vista tattico, oltre alle azioni dei gol messi a segno, ci sono diversi spunti da prendere in considerazione, come fatto dal nostro esperto Luca Fatiga (allenatore qualificato Uefa B, socio fondatore di CornerTraining e responsabile dei contenuti tecnici del portale allenaremania.com

Trovate tutti i suoi screen tattici sulla pagina instagram @screentattico).

