Napoli-Roma, EL SHAARAWY: “Preferisco giocare davanti, ma mi adatto. Zaniolo? Situazione delicata, siamo concentrati sulla Champions”

Dopo una partita combattuta la Roma perde in casa del Napoli per 2-1: alla rete di Osimhen risponde il momentaneo pareggio di El Shaarawy prima della rete decisiva per la vittoria di Simeone. Al termine della sfida proprio l’autore del gol giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A DAZN

Stai crescendo molto in questa nuova posizione.

“In fase di pressing il mister mi chiede di andare a pressare il loro terzino e quando la palla gira devo subito rientrare in difesa. È un ruolo che devo ricoprire per esigenza, ma posso farlo tranquillamente. Posso giocare anche in quel ruolo, gioco dove serve se questo può aiutare la squadra”.

La mentalità che avete fatto vedere questa sera può facilitare il tuo compito.

“C’è stato un grande spirito e la voglia di venire in questo stadio e giocare a viso aperto. Davanti però avevamo la squadra più forte del campionato e quindi non è mai semplice. Per caratteristiche preferisco essere propositivo in attacco, anche se è chiaro che facendo il quinto ho meno occasioni, ma devo fare quello che mi chiede il mister. L’anno scorso contro il Napoli sono entrato bene, anche quest’anno ma abbiamo perso. Lo spirito è quello giusto e dobbiamo continuare così”.

Ti senti di candidarti come punto di riferimento in quel ruolo?

“Io preferisco giocare davanti, come ho fatto a La Spezia. Le decisioni però le prende il mister, quindi mi adatto. Il mio ruolo però è giocare in attacco”.

Non si riesce a riportare dentro la famiglia chi è uscito?

“Non è facile parlare di un compagno che sta vivendo questa situazione delicata. Non mi sento di entrare nel merito di questa vicenda. Noi siamo concentrati sul nostro obiettivo, la Champions League e vorremmo pensare a quello”.