Primo big match del 2023 per la Roma: dopo la vittoria col Bologna, i giallorossi affrontano in trasferta il Milan per la 17a giornata di campionato. Prima del fischio d’inizio, previsto per le 20.45 a San Siro, il terzino giallorosso Zeki Celik ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CELIK A DAZN

Oggi sulla tua corsia ci sono Theo Hernandez e Rafael Leao, avete preparato qualcosa?

“Ho giocato con Leao, è molto forte ma sono concentrato e sto bene. Sono pronto”.