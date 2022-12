Dybala atteso a Roma entro la fine dell’anno: probabile rientro il 31 dicembre

La Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio dopo i tre giorni di vacanza concessi da José Mourinho. I giallorossi disputeranno l’amichevole contro la Viterbese il 30 dicembre, ma Paulo Dybala non prenderà sicuramente parte al test. L’attaccante argentino infatti è atteso a Trigoria nei prossimi giorni e tornerà nella Capitale probabilmente il 31 dicembre. Nella giornata di domani avrà un contatto telefonico con la società per programmare il rientro in Italia. Il calciatore si allenerà subito con i compagni per essere disponibile in vista del 4 gennaio, quando la Roma affronterà il Bologna in uno Stadio Olimpico sold out nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

