Calciomercato Roma: idea scambio Karsdorp-De Sciglio con la Juve

Possibile incastro tra la Roma e la Juventus sul calciomercato. Secondo l’edizione online del quotidiano sportivo, i club potrebbero mettere in piedi uno scambio tra Rick Karsdorp e Mattia De Sciglio: la Juve cerca un terzino per gennaio e la Roma deve risolvere la questione legata all’olandese. I due hanno ingaggi simili (intorno ai 2 milioni) e sono entrambi in scadenza nel 2025: il giallorosso è in rotta con Mourinhoe il bianconero non è considerato un intoccabile. Per Karsdorp la destinazione sarebbe gradita ma la Juve per trovare un accordo dovrebbe accontentare i giallorossi e per adesso non sembra così facile.

Fonte: gazzetta.it

