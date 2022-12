Rick Karsdorp è tornato ad allenarsi in questi giorni a Trigoria insieme ai compagni, ma un futuro nella capitale appare complicato. Per il terzino olandese sirene anche dalla Premier League, come scrive Gianluca Di Marzio sul giocatore c’è il forte interesse del Fulham. I londinesi sono pronti a bussare alla porta al termine del mondiale. Anche Torino e Lillehanno chiesto informazioni, ma sarebbero aperte solo a un prestito.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

