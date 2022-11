Verona-Roma, l’analisi tattica del match: tutti i dettagli della vittoria al Bentegodi

Proprio all’ultimo respiro la Roma di José Mourinho agguanta la vittoria sull’ostico campo dell’Hellas. Decisivi gli ingressi in campo di Matic e Volpato, autori di gol e assist vincenti. Con questi 3 punti i giallorossi si riportano al quarto posto solitario in classifica, in attesa del derby di domenica sera. Prima ci sarà però il delicato impegno di Europa League giovedì sera contro il Ludogorets allo Stadio Olimpico. Prima di guardare avanti rimaniamo però ancora un momento a quello che è successo ieri.



Se analizziamo il match dal punto di vista tattico ci sono diversi gli spunti da prendere in considerazione, come fatto dal nostro esperto Luca Fatiga (allenatore qualificato Uefa B, socio fondatore di CornerTraining e responsabile dei contenuti tecnici del portale allenaremania.com

