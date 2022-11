Roma-Torino, MATIC: “Persa creatività senza Dybala, manca mentalità per il salto di qualità” (VIDEO)

All’Olimpico finisce 1-1 tra Roma e Torinonella 15esima giornata di campionato, ultima partita del 2022 per i giallorossi prima della sosta per il Mondiale. L’autore del gol del pareggio nel finale, Nemanja Matic, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MATIC A DAZN

Il pareggio forse non vi soddisfa, ma c’è stata comunque una reazione.

“Dopo il gol del Torino abbiamo avuto un rigore, ma l’abbiamo sbagliato. È difficile, ma abbiamo segnato il gol del pareggio. La nostra squadra deve migliorare molto perché giocare così non va bene neanche ai nostri tifosi. Dobbiamo migliorare”.

Quanto è importante questo pareggio?

“Volevamo vincere, ma il Torino ha giocato molto bene. Un punto ci sta bene perché abbiamo segnato nell’ultimo minuto, ma come ha detto il mister durante l’intervallo dobbiamo giocare molto meglio”.

Cosa manca alla Roma per fare questo salto di qualità?

“Mentalità”.

MATIC A ROMA TV+



“Abbiamo pareggiato con un mio gol alla fine, ma penso che avremmo dovuto controllare maggiormente il gioco e segnare prima, senza aspettare il gol degli avversari per poi reagire. Penso che dobbiamo migliorare molto sia individualmente sia complessivamente. Non è abbastanza portare a casa un punto davanti a questi splendidi tifosi. Questa è la realtà, dobbiamo essere onesti e migliorare molto. Tutti hanno visto che abbiamo perso un po’ di creatività senza Dybala. L’abbiamo recuperata con il suo ingresso in campo, abbiamo creato varie occasioni. Quando entra in campo abbiamo visto cosa può fare, ma penso che nella nostra squadra ci sono anche altri giocatori che possono portare quella creatività, ma devono fare il salto di qualità quando ne abbiamo bisogno. Abbiamo una lunga sosta, ma dobbiamo cercare di capire dove possiamo migliorare e lavorarci sopra. Giocare così non è abbastanza. Dobbiamo guardarci tutti allo specchio e fare del nostro meglio. Così non va bene”.