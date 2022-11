Roma-Lazio, l’analisi tattica del match: alcuni dettagli del Derby

La Roma il Derby di misura, a causa di una giocata scellerata da parte di Roger Ibanez. Nonostante ci fosse più di un’ora a disposizione per ribaltare il match, i giallorossi non sono riusciti mai ad impensierire la Lazio. Al di là dell’apatia degli attaccanti in questo momento, ci sono anche delle spiegazioni tecniche e tattiche che andrebbero approfondite.

Se analizziamo il match dal punto di vista tattico ci sono diversi gli spunti da prendere in considerazione, come fatto dal nostro esperto Luca Fatiga (allenatore qualificato Uefa B, socio fondatore di CornerTraining e responsabile dei contenuti tecnici del portale allenaremania.com

Trovate tutti i suoi screen tattici sulla pagina instagram @screentattico).

