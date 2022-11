Conferenza stampa, EL SHAARAWY: “Ruolo? Nessun problema ad adattarmi” (VIDEO)

Dopo la vittoria in campionato in trasferta contro il Verona, la Roma ospita il Ludogorets nella sfida decisiva per il secondo posto nel girone di Europa League. Alla vigilia della gara, in scena domani sera all’Olimpico, al tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto intorno alle 14.00 in conferenza a Trigoria anche Stephan El Shaarawy. Ecco le sue parole:

Hai tagliato il traguardo dei 50 gol in giallorosso, sei a quota 99 gol in carriera e 199 partite con la Roma. Cosa significano questi obiettivi per te?

“Una grande soddisfazione poterli raggiungere, ma devo vederli non come un punto di arrivo ma uno stimolo a fare di più. Voglio cercare di migliorarmi ed avere l’ambizione di fare di più. Sono numeri importanti, ma quello che conta davvero e che voglio è cercare di dare il massimo e di fare sempre di più”.

Già dall’anno scorso ti abbiamo visto più volte sulla fascia sinistra, mi sembra ti stia trovando bene. È il tuo nuovo ruolo o potremo rivederti dietro le punte?

“Non ho mai avuto nessun problema ad adattarmi alle richieste del mister. Ad inizio anno ho giocato più vicino alle porta, più da trequartista, ma già in passato ho ricoperto il ruolo di quinto senza problema. È chiaro che sono meno vicino alla porta e meno incisivo da quel punto di vista, ma non mi preoccupa. L’importante è la disponibilità e l’atteggiamento, per cui dove mi mette il mister cerco di fare il mio, di essere decisivo e di dare un contributo importante alla squadra”.

La tua storia dice che sei un grande professionista. Ti alleni da solo, nel periodo che dovevi rinnovare il contratto con la Roma hai preso un preparatore personale e hai un motivatore. Tutto questo ti aiuta anche per avere la testa per diventare specialista nel segnare nei minuti finali? C’è un lavoro dietro?

“Si tratta anche di concentrazione, di essere sempre presente nella partita anche nei minuti finali. L’atteggiamento e la voglia di non mollare devono essere le cose principali, il mio pensiero è sempre stato quello di non mollare e di non accontentarmi. È un lavoro di testa, ma molto dipende anche dagli episodi specifici. L’atteggiamento e la determinazione in quello che si fa, sia nei minuti iniziali sia finali, non devono mai mancare. Bisogna sempre avere il focus sulla partita. I gol e gli assist nei minuti finali possono anche decidere le partite quindi ben venga questo”.

Sei riuscito a non mollare anche quando hai avuto meno spazio.

“Assolutamente, quella deve essere le mentalità di ogni giocatore e soprattutto di chi magari ha meno spazio: cercare di avere il focus sui propri obiettivi, di aiutare la squadra e di migliorarsi. Poi i risultati arrivano. Devi sempre cercare di lavorare bene, soprattutto per te stesso”.