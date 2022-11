Verona-Roma, VOLPATO: “Sono felice e non ho mollato, il mister mi ha detto che ho avuto fortuna…” – VIDEO

La Roma batte il Verona 3-1 nella 12a giornata di campionato e sale a quota 25 punti in classifica, superando Lazio ed Inter e portandosi a -1 dal Milan. Dopo la vittoria Cristian Volpato, uno dei protagonisti con gol e assist, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

VOLPATO A DAZN

Raccontami l’emozione per il gol.

“Il mister mi ha chiamato e mi ha detto che sarei entrato subito. Non mi sono neanche riscaldato. Sono molto felice, ho provato a cambiare la partita. Non ho mollato niente”.

Che ti ha detto Mourinho dopo il gol?

“Che ho avuto c**o (ride, ndr)”.

Come ti stai integrando in questo gruppo? Quali sono i tuoi riferimenti?

“So che sono il più giovane, devo avere pazienza e rispetto per tutti”.

Può essere uno slancio emotivo vincere così?

“Sì, ma pensiamo partita dopo partita”.

VOLPATO A ROMA TV+

Quando vedi il Verona segni.

“Non so cosa ho con l’Hellas, forse perché mio padre viene qua (ride, ndr)”.

Raccontaci del gol.

“Con Matic ho qualcosa, quando lui gioca io segno. Anche nell’allenamento di oggi è successo. Devo ringraziarlo”.

Che ti hanno detto i compagni?

“Ancora non ho visto tutti, poi vediamo”.

C’è una dedica particolare?

“Per i tifosi che sono venuti fino a qua. Alla fine è arrivato il gol ed è per loro”.