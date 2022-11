Verona-Roma, EL SHAARAWY: “Vittoria di sacrificio e spirito, ci dà fiducia per giovedì” (VIDEO)

Dopo la vittoria per 3-1 sul Verona nella 12a giornata di campionato allo stadio Bentegodi, l’esterno della Roma Stephan El Shaarawy,oggi in gol oltre a Zaniolo e Volpato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Che bel gol, sei stato lucido, mi ricorda un gol di Totti contro il Torino. Sei soddisfatto?

“Sì. Sono soddisfatto del gol, che è il 50esimo, e anche della vittoria, che è stata sofferta purtroppo anche questa volta ma ottenuta con grande sacrificio e spirito che ci permette di essere quarti. Ci fa bene e ci fa arrivare a giovedì con tanta fiducia”.

Riuscite sempre in questi casi ad avere lo spunto giusto, è un segno di maturità?

“Sì, è la mentalità e deve essere quella di una grande squadra: chi gioca e chi subentra deve avere sempre la testa per fare la differenza. La squadra ha grande qualità, creiamo tanto e concretizziamo un po’ di meno, su questo aspetto dobbiamo migliorare. Ma la mentalità è quella di fare sempre la differenza, sia chi gioca dall’inizio sia chi entra dopo. Quelli che sono entrati oggi hanno fatto il loro e lo hanno fatto bene”.

La Roma è quarta in un campionato equilibrato.

“La Roma è là ed era importante restare agganciati alle prime posizioni. Questa vittoria è il segnale che non molliamo mai, fino alla fine cerchiamo la vittoria e oggi è arrivata”.

Questa Roma è sufficiente per battere Ludogorets e Lazio?

“Penso che a prescindere da queste due partite la Roma abbia grande qualità. In alcune partite si può fare meglio in fase realizzativa, se miglioriamo questo aspetto possiamo fare male a chiunque”.

EL SHAARAWY A ROMA TV+

“Sono contento di aver acquistato un po’ più di continuità, che è la cosa che un po’ manca. E’ importante farsi trovare sempre pronti e deve essere la mentalità di una grande squadra. Sia chi gioca sia chi subentra deve entrare e fare la differenza e oggi fortunatamente ci siamo riusciti nel finale. Questa è stata una partita sofferta, ma quello che conta è la vittoria, che ci permette di essere quarti da soli. Siamo contenti”.

E’ importante aver azzannato la classifica.

“Sì, era importante tenersi agganciati alle prime posizioni e ci siamo riusciti questa sera. Giovedì c’è un altro obiettivo importante, ovvero centrare la qualificazione al prossimo turno. Oggi non abbiamo mollato un secondo, ci abbiamo creduto fino all’ultimo e siamo stati ripagati”.

Quanto ti hanno aiutato le tue doti da freestyle nel gol?

“L’unica possibilità che avevo era quella, il portiere mi aveva chiuso bene lo specchio”.

Oggi hai raggiunto i 50 gol in maglia giallorossa.

“Sono contento, è un traguardo importante. Sono felice, è stata una bella settimana, due vittorie e un gol. Per me è una grande soddisfazione”.