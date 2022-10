Sampdoria-Roma, l’analisi tattica del match: tutti i particolari della sfida di Marassi

La Roma esce da Marassi con tre punti in tasca e una buona dose di positività. La squadra ha saputo soffrire come piace a Mourinho e ha concesso pochissimo alla Sampdoria dopo il rigore di Pellegrini. Ancora qualcosa da ridire sulla capacità di realizzazione degli attaccanti, visto che di palle per lo 0-2 tra Zaniolo, Abraham e Belotti ne hanno avute. Anche il passaggio al 3/5/2, come a Siviglia, è un tema di cui parlare.



Proprio dal punto di vista tattico sono diversi gli spunti da prendere in considerazione, come fatto dal nostro esperto Luca Fatiga (allenatore qualificato Uefa B, socio fondatore di CornerTraining e responsabile dei contenuti tecnici del portale allenaremania.com

Trovate tutti i suoi screen tattici sulla pagina instagram @screentattico).

