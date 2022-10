Roma-Lecce, ZALEWSKI: “Creiamo tanto, ma vinciamo sempre per poco. Dybala? L’ho visto dolorante” (VIDEO)

Dopo la vittoria contro il Lecce nella nona giornata di campionato all’Olimpico per 2-1 grazie alle reti di Smalling e Dybala, l’esterno romanista Nicola Zalewski è intervenuto ai microfoni dei cronisti per commentare il successo della Roma. Le sue dichiarazioni:

ZALEWSKI A DAZN

Ti trovi meglio a destra o a sinistra?

“A destra gioco con il piede forte quindi mi viene più naturale andare sul fondo per crossare, ma essendo nato ala sinistra mi viene più facile giocare lì e rientrare per provare l’imbucata o il tiro in porta”.

Come può migliorare questa squadra?

“Il discorso è simile a quello di giovedì. Creiamo tanto e subiamo poco, ma il risultato non è mai così eclatante, vinciamo sempre per poco. Dobbiamo subire meno e sfruttare di più le occasioni”.

Sai qualcosa sulle condizioni di Dybala?

“Non lo so, ma l’ho visto molto dolorante. Non so altro”.

In cosa state facendo fatica? Dove nasce questa incompletezza?

“Magari fino a poche partite fa il nostro difetto era l’approccio mentale. Entravamo in partita sempre dopo 10/15 minuti e in quei primi minuti venivamo surclassati. Adesso è diverso, approcciamo la partita in maniera diversa, cercando di essere concentrati già durante il riscaldamento. Dobbiamo sfruttare le occasioni che creiamo”.

ZALEWSKI A ROMA TV+

“La cosa più importante erano i 3 punti, evitare qualche acciacco come quello di Paulo sarebbe stato perfetto, o come giovedì la squalifica di Nicolò (Zaniolo, ndr). Però ci portiamo a casa questi 3 punti fondamentali per accorciare la classifica”.

La Roma resta tra le prime, in questo momento c’è da dare qualcosa in più visti infortuni e squalifiche…

“Sì, non ho dubbi che tutti daranno il massimo, come ho detto l’importante erano 3 punti e lo stesso sarà giovedì e domenica”.

Anche a destra stasera hai spinto tanto.

“Essendo nato largo a sinistra mi viene più naturale giocare lì, ma mi sto adattando anche a destra”.