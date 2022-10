Roma, Dybala al lavoro tra i suoceri e la terapia di Nadal

La Roma sta facendo di tutto per mettere Paulo Dybala nelle condizioni di recuperare forse per le ultime due giornate prima del Mondiale, la Nazionale gli è accanto attraverso soprattuto Walter Samuel, così come la famiglia. Nei giorni scorsi sono arrivati in Italia anche i genitori della compagna, Oriana Sabatini. L’argentino lavora tra Trigoria e la palestra di casa in attesa della risonanza che entro la fine della settimana farà il punto sulla lesione al retto femorale sinistro.

Il giallorosso alterna palestra e fisioterapia con un metodo che in passato hanno seguito anche Nadal, Kobe Bryant e Tiger Woods: si tratta di un lavoro medico, che prevede analisi e attenzione specifica settimana dopo settimana, e atletico.

Fonte: corrieredellosport.it

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE