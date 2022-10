Inter-Roma: crampi per Dybala. Pellegrini uscito per un fastidio ma non preoccupa

La super prestazione di Paulo Dybala contro l’Inter è terminata al minuto 58. Dopo aver realizzato la rete dell’1-1 con un grandissimo gol al volo, la Joya ha alzato bandiera bianca e si è accasciato a terra stremato. Secondo quanto riportato dalla piattaforma streaming, il cambio era concordato con José Mourinho, ma all’argentino è stato applicato del ghiaccio sul polpaccio per un affaticamento. Al suo posto è entrato Tammy Abraham.

Fonte: Dazn

Per quanto riguarda invece Lorenzo Pellegrini è uscito per un fastidio che non desta particolare preoccupazione. Solo un affaticamento anche per lui.